14. edycję "Tańca z gwiazdami" widzowie bez wątpienia zapamiętają na długo. Wrażeń i skrajnych emocji nie brakuje od samego początku, a z każdym odcinkiem pojawia się ich jeszcze więcej. Gdyby tego było mało, przez pewien czas plotkowano o zakulisowym romansie przynajmniej dwóch par, co odbiło się sporym echem w sieci. Dyskusje ledwo ucichły, a już dowiedzieliśmy się, jakoby to inne gwiazdy połączyło uczucie.

Pierwszy romans w 14. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Obecna edycja "Tańca z gwiazdami" powoli zbliża się ku końcowi, choć przed nami wciąż jeszcze trzy odcinki. Emocji z pewnością nie zabraknie, chociażby dlatego, że Kaźmierskiej i Hakielowi udało się przejść dalej, co wywołało ogromną aferę. Ostatnio nawet Krzysztof Szczepaniak skomentował awans Dagmary do ćwierćfinału i dosadnie ją podsumował. Warto jednak wspomnieć, że w minionych tygodniach nie tylko tańce gwiazdy TTV rodziły sporo skrajanych wrażeń.

Już niemal od pierwszego odcinka pojawiały się plotki o zakulisowym romansie aż kilku par. Najpierw padło na Roksanę Węgiel i Michała Kassina, następnie na Kamila Baleję i Magdalenę Perlińską, a w międzyczasie gdzieniegdzie przewijał się temat Maffahion i Michała Danilczuka. Ostatecznie żadne z tych spekulacji się nie potwierdziły. Tymczasem teraz media obiegły doniesienia o rzekomo bliższej relacji innych gwiazd!

Instagram@maffashion_official

Jak podaje "Twoje Imperium", wbrew wcześniejszym założeniom, to serce głównego choreografa obecnej edycji miało zabić mocniej! Mowa o Tomaszu Barańskim! Obiektem jego westchnień została ponoć tancerka, Iza Skierska, która opuściła niedawno program wraz z Aleksem Mackiewiczem. Tygodnik donosi, że para rzekomo została ostatnio przyłapana na randce!

Para doskonale bawiła się w swoim towarzystwie, żartowała, trzymała się za ręce, a z ust ukochanych nie schodziły uśmiechy - podaje ''Twoje Imperium''.

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Co ciekawe, w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" rzeczywiście mogliśmy zobaczyć, że Tomasz i Izabela siedzieli bardzo blisko siebie. Naszą uwagę zwrócił natomiast jeszcze jeden szczegół, który wielu mógł umknąć. Chodzi o ich stylizacje, które wydawały się do siebie pasować - ona założyła czarną sukienkę, do której przypięła biały kwiat, a on pojawił się w białej koszuli, do której przypiął identyczny, tyle że biały kwiat.

Myślcie, że tym razem plotki się potwierdzą?

Tomasz Barański AKPA/Jacek Kurnikowski