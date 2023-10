Roksana Węgiel wraz z ukochanym poleciała na Malediwy, by tam świętować swoją niedawną "osiemnastkę". Wejście w pełnoletność zbiegło się z wieloma ważnymi wydarzeniami w życiu młodej artystki. Gwiazda m.in. opublikowała swój nowy singiel "Ciche szepty", a potem podzieliła się także klipem do tego utworu. Wcześniej jednak w mediach potwierdziła to, co od pewnego czasu podejrzewali jej fani: ona i Kevin Mglej, tekściarz, z którym współpracowała przy nowej płycie "13+5", są razem. Teraz, kiedy kurz po tym ogłoszeniu nieco opadł, piosenkarka i jej ukochany wyjechali na Malediwy, by razem świętować urodziny artystki. Czyżby jednak doszło tam do... zaręczyn pary? Na Instagramie Roksana Węgiel pokazała właśnie przepiękny pierścionek, który zdobi jej palec!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się? Gwiazda pokazała piękny pierścionek

Kiedy kilkanaście dni temu Roksana Węgiel potwierdziła swój związek z 26-letnim tekściarzem Kevinem Mglejem, wielu jej fanów nie kryło zaskoczenia. Pojawiły się komentarze, że osiem lat to spora różnica wieku i taka relacja ma małe szanse na przetrwanie. Jednak sama piosenkarka w wywiadach podkreśla, że to zdecydowanie coś więcej. W rozmowie z Party.pl Roksana Węgiel stwierdziła, że nikogo nie była tak pewna, jak Kevina. Przyznała także, że jej rodzice świetnie rozumieją się z jej chłopakiem. Sami też maja podobne doświadczenia - ich również dzieli taka sama różnica wieku.

Moi rodzice mają super relację z Kevinem. Świetnie się dogadują, obserwuję to z boku i jestem pełna podziwu dla moich rodziców - stwierdziła Roksana Węgiel.

Czyżby relacja pomiędzy Roksaną Węgiel a Kevinem Mglejem była tak silna, że ukochany już zdecydował się jej oświadczyć? Na Instagramie piosenkarka pokazała kolejne zdjęcie z Malediwów. Tym razem prezentuje swoje "wakacyjne pazy" w kolorze pastelowego błękitu. Uwagę fanów z pewnością bardziej przykuł piękny pierścionek na jej palcu.

Piękne baby blue wakacyjne pazy - napisała Roksana Węgiel.

Samo stories jest dość tajemnicze i nie daje pewności co do tego, jaki charakter ma pokazany na nim pierścionek. Przyjęło się, że pierścionek zaręczynowy noszony jest na palcu serdecznym. Mimo to, pewne jest, że fani mają powody do przemyśleń - szczególnie że na Instagramie Kevina Mgleja pojawił się nowy filmik, na którym widać Roksanę Węgiel w białej sukni. Po takich widokach wielbicielom piosenkarki trudno będzie powstrzymać się od domysłów. Zobaczcie sami!

Nie wiadomo dokładnie, od kiedy Roksana Węgiel i Kevin Mglej są razem. Pewne jest, że poznali się podczas prac nad płytą "13+5" i od razu się w sobie zakochali. Ukochany piosenkarki jest autorem tekstów piosenek z jej albumu, a niektóre gwiazda pisała razem z nim. Można więc przypuszczać, że Roksana i jej chłopak poznali się mniej więcej w połowie ubiegłego roku.

Fani na pewno są ciekawi, jak będzie rozwijał się ich związek, jednak sądząc po wypowiedziach artystki na temat ukochanego, można być pewnym, że nie będzie to krótka relacja - czego oczywiście im życzymy.

