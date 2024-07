Leonardo DiCaprio zdobył ogromną popularność dzięki roli w filmie "Co gryzie Gilberta Grape'a" za którą został nominowany do Oscara jako najlepszy aktor drugoplanowy. Kolejne role sprawiały, że zaczął wyrastać na prawdziwego gwiazdora Hollywood. Największym sukcesem wciąż pozostaje jednak rola w "Titanicu", który zdobył aż 11 Oscarów. Przypomnijmy: Wyciekło alternatywne zakończenie "Titanica". Co się stało z głównym bohaterem?

Prywatne życie aktora wciąż budzi ogromne zainteresowanie w amerykańskich mediach. Niedawno jeden z tabloidów dotarł do byłej kochanki DiCaprio, Bobbie Brown. 44-letnia dziś modelka, aktorka i gwiazda reality show ujawniła intymne szczegóły romansu z Leonardo sprzed 18 lat, skupiając się na bardzo intymnych szczegółach.



Kiedy rozpięłam mu spodnie, zdębiałam. Był jak Titanic! Niestety, seks z nim był krótki jak zwiastun filmowy. Wytrzymywał minutę. Prosił o to, żebym poczekała i nie ruszała się. Mówił, że musimy nieco zwolnić. I nagle było już po wszystkim - czytamy w Star Magazine



Celebrytka ma na swoim koncie również romans z Kevinem Costnerem czy też Tommym Lee - wszystkie zostały opisane w jej książce "Dirty Rocker Boys". która na sklepowe półki trafi pod koniec listopada.

