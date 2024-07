Nie dość, że Marysia Sadowska założyła dziwaczną bluzę to jeszcze namówiła do tego koleżankę, Katarzynę Kwiatkowską. Podwójne modowe morderstwo to dla nas za dużo!

Bliźniaczki chętnie pozowały w swoich indiańskich odzieniach. Chciały rozpropagować nowy trend, bowiem owe bluzy projektuje sama Sadowska. Niestety zestawienie z czarnymi spódnicami do kolana i kozakami wygląda fatalnie. Zdaje się, że taka promocja skutecnie odstraszy potencjalnych nabywców. I dobrze! Bo trzeba przyznać, że wygląda to strasznie! Rozgrzeszamy panią Kwiatkowską, bowiem na zdjęciach minę ma nie tęgą i przyjmujemy do wiadomości fakt, że z pewnością "zrobiła to dla przyjaciółki".