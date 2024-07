1 z 9

W sobotę dwie piękne miss - Magdalena Bieńkowska i Marta Redo wyjeżdżają w podróż życia. Będą reprezentować nasz kraj na dwóch ważnych międzynarodowych konkursach piękności.

Laureatki konkursu Miss Polski 2015 tego samego dnia wylecą w swoją podróż, jednak w dwóch całkowicie różnych kierunkach. Magdalena Bieńkowska odleci do Japonii, aby walczyć o tytuł Miss International 2016, a Marta Redo do Stanów Zjednoczonych na wybory Miss Grand 2016. Oba konkursy należą do światowej czołówki konkursów piękności.

Ostatnie tygodnie były dla obu naszych miss bardzo intensywne. Strój narodowy dla Marty stworzył Jonatan Kilczewski, a suknię finałową Viola Piekut. Projekty Violi Piekut zabierze ze sobą również Magdalena Bieńkowska do Japonii na konkurs Miss International. Projektantka stworzyła dla Miss Polski strój narodowy, ale i suknię wieczorową. Magdalena poza strojami przygotowywała się również pod względem kulturowym uczęszczając na lekcje japońskiego i przymierzając tradycyjny japoński strój - kimono.

Jak piękne Polki poradzą sobie na międzynarodowej arenie? Tego dowiemy się pod koniec miesiąca. Finał Miss Grand zaplanowano na 25 października w Las Vegas, a Miss International dwa dni później, 27 października w Tokio.

