Finał 43. konkursu gali Miss Polonia za nami. W tym roku tytuł najpiękniejszej Polki powędrował do Krystyny Sokołowskiej z Białegostoku. Uczestniczki konkursu konkurowały podczas finałowej gali pod okiem czujnego i wymagającego jury. Ale gala to nie tylko piękne choreografie i przyznawanie punktów. W tym roku wydarzenie miało także charakter charytatywny.

Miss Polonia 2021/22 za nami 43. edycja konkursu! Kim jest zwyciężczyni?

27 maja w hali widowiskowo-sportowej we Włocławku odbyła się finałowa gala Miss Polonia 2022. Transmisję z wydarzenia można było oglądać na kanałach TVP 2 i TVP Polonia. W konkursie startowało 20 dziewcząt, finalistek regionalnych konkursów. Występy i wypowiedzi uczestniczek oceniało jury w którego składzie między innymi znalazły się znane i lubiane postaci z Telewizji Polskiej: Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Jakub Kucner, Milena Sadowska - Miss Polonia 2018 i Aleksandra Stajszczak - Miss Polonia 1993. Jury obradowało pod przewodnictwem Dyrektor Konkursu Miss Polonia, Jagody Piątek-Włodarczyk.

Galę poprowadziła Miss Polonia 2016 a dziś prezenterka TVP, Izabela Krzan, tegoroczna Miss World 2021 Karolina Bielawska, Aleksander Sikora, a także Mateusz Szymkowiak. Prezenterzy zapowiadali wyjątkowe występy finalistek do których z pewnością można było zaliczyć liczne pokazy mody!

Szczególne wrażenie wywarły pokazy mody ślubnej projektu Moniki Jankowskiej, pokazy mody wieczorowej projektu Alette by Ewelina Dec, a także sportowej od Gym Glamour, casualowej od marki Lav Mag i kostiumów kąpielowych Gabbiano oraz sukienek koktajlowych Jenny Lou.

AKPA

Podczas gali nie zabrakło także świetnych występów muzycznych. Na scenie pojawił się tegoroczny kandydat Polski na Eurowizję Krystian Ochman oraz Filip Lato i Ewelina Lisowska. O oprawę muzyczną podczas pokazów mody zadbał Gromee.

Oczywiście podczas tegorocznej gali nie pozostał obojętny temat wojny w Ukrainie. Gościem specjalnym finału była Miss Ukrainy Oleksandra Yaremchuk, która podczas swojego występu na scenie powiedziała:

- Jestem wszystkim Polakom szczerze wdzięczna za to, że wspierają uchodźców i jednoczą się przeciw okrutnej wojnie.

Głos zabrała także Miss Polonia 2020/21, Natalia Gryglewska, która zaapelowała o szacunek i wyrozumiałość wobec uchodźców, którzy przebyli do Polski, by znaleźć schronienie. Tegoroczna edycja postanowiła także skłonić się w stronę potrzebujących Ukraińców dotkniętych piekłem wojny. Została uruchomiona specjalna linia SMS pod hasłem Ukraina. Widzowie podczas trwania gali mogli wysyłać SMS-y, z których dochód zostanie przekazany na konto Caritas Polska, fundacji humanitarnej zaangażowanej w pomoc ofiarom wojny od momentu napaści Rosji na Ukrainę.

AKPA

Wróćmy jednak wspomnieniami do emocjonujących wyników! Po naradach jury wyniki głosowania ujawniające tożsamość nagordzonych Miss Polonia przekazał organizator Igor Włodarczyk. Przypomnijmy więc:

- Miss Polonia Publiczności została finalistka Sandra Staszewska.

- Tytuł II Wicemiss zdobyła Julia Baryga, 19-letnia studentka Politechniki łódzkiej.

- I Wicemiss została 25-letnia Karolina Malina z Kołobrzegu.

Zwyciężczynią konkursu została Krystyna Sokołowska! Miss Polonia 2021/22 spośród licznych nagród otrzymała m.in. samochód i dwuletnią kartę paliwową ufundowaną przez Partnera Generalnego Konkursu firmę Just buy it!, które wręczył Michał Kłys (dyrektor działu handlowego Just Buy It!) oraz voucher na wakacje marzeń od Biura Podróży Itaka.

AKPA

Swoją nagrodę przyznał także Partner Główny Konkursu Miss Polonia, Drogerie Natura. To wyróżnienie otrzymała Agnieszka Brewka ze Złotowa, które wręczył Prezes Drogerii Natura Marcin Bojarski.

AKPA

Kim jest nowa Miss Polonia 2021/22?

Krystyna Sokołowska ma 25 lat, 180 centymetrów wzrostu i może pochwalić się piękną, słowiańską urodą. A kim prywatnie jest obecnie Miss Polonia? Krystyna Sokołowska jest właścicielką klubu sportowego. Zawodowo jest także trenerką gimnastyki artystycznej i stretchingu, ale jej marzenia i plany sięgają dużo wyżej:

- Bycie Miss Polonia to niezwykły honor i odpowiedzialność. Gdybym miała przyjemność zostać Miss Polonia chciałabym wykorzystać swój głos, wizerunek i doświadczenie, aby pomagać innym - w szczególności kobietom. Pomóc im zauważyć piękno i siłę, które tkwią w każdej z nas oraz odnaleźć poczucie własnej wartości. Chciałabym również edukować młodzież - szczególnie dziewczęta - przyznała podczas gali.

Krystyna Sokołowska otrzymując tytuł Miss Polonia ma szansę na wielką karierę, może nawet międzynarodową? Fani konkursu już się zastanawiają czy piękna blondynka powtórzy sukces Anety Kręglickiej, która została Miss World 1989, a także Karoliny Bielawskiej, która także otrzymała tytuł Miss World w 2021 roku. Dla wielu finalistek konkurs był początkiem wielkiej kariery medialnej. Swoją szansę znakomicie wykorzystały m.in. Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska czy Izabella Krzan.