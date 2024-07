Co zrobić, żeby wyglądać jak Miss Polski 2015 Magdalena Bieńkowska? Poznajcie sekret jej figury oraz jej sprawdzone przepisy na zdrowe posiłki. Okazuje się, że nie trzeba zbyt wiele, żeby mieć figurę jak Miss Polski.

Magdalena Bieńkowska codziennie je 5 posiłków, pije dużo wody i ćwiczy minimum 3 razy w tygodniu, zarówno pod okiem trenera personalnego, jak i sama. Pozwala sobie na słodycze, w związku z czym, raz w tygodniu je coś co najbardziej lubi bez względu na kaloryczność.

Aby wytrwać w swoich postanowieniach uważam, że potrzebujemy pozwolić sobie od czasu do czasu na drobne przyjemności. Według mnie to zdrowe podejście - podkreśla Magda. Ale ważne jest to by wyznaczyć sobie cel i wytrwale do niego dążyć - dodaje.