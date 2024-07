Połączenie bieli i czerni to jeden z najmocniejszych trendów tego sezonu. Anna Samusionek, Doda i Honorata Skarbek już go podchwyciły i na pokaz Paprockiego i Brzozowskiego wybrały stylizacje w wersji black&white.

Najbardziej spektakularnie wypadła oczywiście Rabczewska, która wyglądała niczym modelka z jesiennych pokazów Louisa Vuittona.

Honorata Skarbek założyła sukienkę i narzutę projektu Wioletty Piekut. Do tego dobrała kopertówkę Paprocki&Brzozowski i buty DeeZee.

Natomiast Anna Samusionek wybrała asymetryczną biało-czarną sukienkę z ozdobnym, dużym kwiatem na prawym ramieniu.

A Wy, co sądzicie o połączeniu czerni i bieli? Która z gwiazd wypadła najlepiej?

kj

