Plotki nie ustają! Torebka, laptop, portfel lub telefon - od trzech miesięcy Beyonce konsekwentnie zasłania brzuch. Tym razem gwiazda posłużyła się zjawiskową torebką Givenchy (za prawie 8000 zł!), która idealnie pasowała do jej nowojorskiej stylizacji. Piosenkarka jest mistrzynią miejskiej elegancji: proste spodnie, marynarka i top, do tego kapelusz fedora oraz stylowe okulary. Cały look został utrzymany w eleganckiej czerni, która - jak wiadomo - wyszczupla... Czyżby Beyonce naprawdę się zaokrągliła? Plotki nie gasną!

