Beyonce należy do absolutnej czołówki polskich gwiazd. Nic więc dziwnego, że jej fani oczekują od niej więcej, niż od innych sław. Tak też było i tym razem, kiedy to od kilku tygodni gwiazda zapowiadała "wielkie wieści". Teraz już wiemy, o co chodzi. Zobacz: Ranking najbardziej wpływowych kobiet na świecie według Forbes. Wśród nich jedna Polka

Wszyscy fani oczekiwali, że Beyonce ogłosi drugą ciążę bądź nową płytę. Przeżyli wielkie rozczarowanie, kiedy piosenkarka w programie Good Morning America powiedziała o tym, że... przechodzi na weganizm! Fani nie zostawili na diwie suchej nitki. Wyznanie o tym, że nie będzie jeść mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego nie było czymś, na co oczekiwali. I trudno im się dziwić. Mamy nadzieję, że Beyonce nadrobi to następnym razem.

Co o tym sądzicie?

