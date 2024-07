Beyoncé jest niekwestionowaną megagwiazdą. Od dziecka występuje na scenie. Każda jej płyta, czy to solowa, czy to z Destiny's Child sprzedawała się w milionach egzemplarzy. Na jej koncerty przychodzą tłumy, a ona sama stała się niekwestionowaną ikoną. Jednak oprócz tego, że jest wielką gwiazdą Beyoncé jest też kobietą. Obecnie ma 30 lat i właśnie odezwał się u niej instynkt macierzyński. Gwiazda ma chwilowo dość sukcesów zawodowych i postanowiła skupić się na rodzinie.

- Nareszcie mogę poświęcić się sprawom małżeńskim (…) Chcę mieć dzieci i poświęcić im całą siebie - mówi artystka.

Czy to oznacza, że Beyoncé całkowicie zniknie z show-biznesu? Oczywiście nie. Ale na pewno zrobi sobie krótką przerwę. Niedawno wydała płytę "4" i z pewnością, gdy tylko zakończy jej promocję, będzie potrzebowała odpoczynku. To doskonały moment, by skupić się na rodzinie. Oczywiście trzymamy kciuki.

