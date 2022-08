"Rolnik szuka żony 8": Joanna zdradziła, ile chce mieć dzieci! Co na to Kamil?

Joanna i Kamil to ulubieńcy widzów z ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Para zaręczyła się w finale programu i nie ukrywają, że są bardzo szczęśliwi, mieszkając u rolnika. Joanna tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi razem z Kamilem z dala od rodzinnego domu, a internauci dopytują, jak układają się jej relacje z rolnikiem i jego rodziną. Narzeczona Kamila w końcu zdecydowała się odpowiedzieć. Zobaczcie, co napisała... Joanna z "Rolnik szuka żony" o relacjach z Kamilem i jego rodzicami Joanna i Kamil w programie "Rolnik szuka żony" znaleźli nie tylko miłość, ale i ogromną popularność. Para szybko zamieszkała razem, bo dzieląca ich rodzinne domy odległość ponad 650 kilometrów, mogłaby sprawić, że relacja nie przetrwałaby. W tym roku para spędzi wspólnie święta i niedawno pochwalili się pierwszą choinką . Teraz Joanna zdecydowała się na szybkie przedświąteczne Q&A i okazuje się, że jedno z pytań powtarzało się wielokrotnie. Chodzi o kontakty z rodziną Kamila! Jak się dogadujesz z teściami albo raczej teściową? - zapytała jedna z internautek. Joanna odpowiedziała i szczerze wyznała, że rodzina Kamila przyjęła ją bardzo ciepło, a ona sama doskonale czuje się w ich towarzystwie: Wiele razy pada to pytanie. Czas na nie odpowiedzieć. Z teściami dogaduje się świetnie. Mam najlepsza teściową na świecie. Lepszej sobie nie można wymarzyć. To moja druga mama. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamil już planuje dzieci!? Rolnik marzy o sporej gromadce. Co na to Joanna? Narzeczona Kamila nie ukrywa, że ma wymarzoną teściową i zdecydowanie nie jest to osoba z popularnych żartów: Uwielbiam spędzać czas z rodziną Kamila. Zawsze jest wesoło i nie mozna źle się przy nich czuć. Każde...