Przez wiele lat Beata Tyszkiewicz i Iwona Pavlović wspólnie zasiadały w jury "Tańca z gwiazdami". Niestety kłopoty zdrowotne aktorki spowodowały, że postanowiła wycofać się z życia publicznego i dziś nie utrzymuje kontaktu nawet ze znajomymi. Czarna Mamba przyznała, że bardzo tęskni za swoją koleżanką z branży, ale nie może wpłynąć na jej decyzje.

Od 2005 roku Beata Tyszkiewicz i Iwona Pavlović zasiadały w jury "Tańca z gwiazdami", który jest jednym z najpopularniejszych tanecznych programów w Polsce. W 2017 roku aktorka przeszła rozległy zawał mięśnia sercowego, a wkrótce rozstała się z tanecznym programem i show-biznesem. Po przejściu na emeryturę zdecydowała również zerwać kontakty ze znajomymi, jak sama twierdzi, jej odejście z branży skutkowało brakiem wspólnych tematów do rozmów.

W rozmowie z reporterką ShowNews Iwona Pavlović została zapytana o Beatę Tyszkiewicz i jak się okazuje, aktorka nie utrzymuje z nią żadnego kontaktu pomimo jej szczerej intencji.

Beatka nie chce się z nikim kontaktować, więc ja też nie mogę być upoważniona do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Nie chce mieć kontaktów i ma do tego prawo. Wiele osób ją namawiało i namawia, ale ona nie chce i musi tak zostać. Szkoda. Za Beatką bardzo tęsknie, ale to jest jej decyzja i myślę, że trzeba to uszanować

— powiedziała Iwona Pavlović.