Na ulicach i w sklepach już czuć świąteczną atmosferę. Jak co roku duże, sieciowe marki wypuszczają specjalne kolekcje dedykowane na święta i Sylwester.

Nic dziwnego! W końcu okres świąteczny to czas wzmożonych spotkań i imprez. Dlatego też w nowym lookbooku marki Bershka znajdziemy bogatą kolekcję wieczorowych ubrań.

Nam szczególnie przypadły do gustu ultramodne w tym sezonie spódnice z cekinami. Do nie wystarczy dobrać gładką bluzkę i już jesteś gotowa na największą karnawałową imprezę!

Zobacz najnowszy lookbook i wybierz coś dla siebie!

