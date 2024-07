Wydawało się, że kiedy miejsce Anny Muchy zajęła Kinga Rusin to konflikty między jurorami przygasną. Tak się jednak nie stało. Już w pierwszym odcinku ze studia mogliśmy się przekonać, że Rusin nie zamierza być cichą i bezbarwną jurorką. Kiedy Michał Piróg zarzucił jednej z par, że ich taniec był mało seksowny, Rusin zażartowała z kolegi co on może wiedzieć o seksie heteroseksualnym.

Wypowiedź Kingi Rusin najwyraźniej nie spodobała się Michałowi, dlatego postanowił skomentować postawę koleżanki na łamach „Super Expressu”.

- Wyszło, że Rusin to homofobka, bo że Egurrola nim jest, to wszyscy wiedzą od dawna- oznajmił Piróg.

Myślicie, że będziemy świadkami kolejnych uszczypliwości między jurorami?

