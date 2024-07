Kamil Bednarek po swoim występie w „Mam Talent” osiągnął zawrotną popularność w niektórych serwisach internetowych. W programie doszedł nawet do finału i stał się ulubieńcem młodych ludzi. Którzy chętnie podziwiali jego talent.

Bednarek otrzymał propozycję występu w czasie wakacyjnego tournee organizowanego w ramach muzycznej imprezy „Hity na czasie”. Jednak Kamil odmówił. Jak podaje „Fakt” oferta dla jego zespołu wzrosła z początkowych 20 aż do 60 tys.złotych! Nie wpłynęło to jednak na zmianę decyzji Bednarka i jego zespołu - Star Guard Muffin.



– To nie tędy droga, mam inną wizję swojej kariery. „Hity na czasie” są zbyt wieśniackie – stwierdził w tabloidzie finalista „Mam talent.

Podziwiamy za umiejętność dokonywania wyborów. Tylko, czy na pewno właściwych? Sprawdzimy za kilka miesięcy.