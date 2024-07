W minioną sobotę podczas 2. dnia Festiwalu w Opolu, widzowie mogli oglądać koncert SuperJedynki 2013, czyli finał popularnego plebiscytu muzycznego. W tej edycji konkursu pojawiły się gwiazdy specjalne, czyli m.in.: Dominika Gawęda z Blue Cafe oraz Beata Kozidrak z zespołem Bajm.

Obie panie są utalentowane, tego nikt nie podważa. Jednak obie mają problem ze stylem...Dominika Gawęda, nie do końca jest świadoma tego, czym jest indywidualny styl. Piosenkarka miała swój okres modowych szaleństw, przez chwilę myślałyśmy, że ktoś zajął się jej wizerunkiem. Jednak teraz wiemy, że ubiera się sama. Jak widać gwiazda muzyki pop, kocha styl hip hopowy, który totalnie do niej ani jej wizerunku nie pasuje. Po drugiej zaś stronie są jej sceniczne looki, równie nieudane jak te codzienne.

Beata Kozidrak, to nasz skarb narodowy. Jej głos i muzykę kochają miliony...ale co jest z jej stylem? Gwiazda niestety nie zwraca uwagi na panujące trendy, czy zmieniającą się modę. Uwielbia skórę, łańcuchy, długości mini i za obcisłe bluzki. Wciąż czekamy na jej dobry look, pasujący przede wszystkim do jej wieku i figury.

