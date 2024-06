Niezręczna sytuacja po występie Bajmu w Opolu. Kozidrak uciszyła Dańca

Beata Kozidrak była dziś jedną z gwiazd drugiego dnia festiwalu w Opolu. Paparazzi przyłapali ją już podczas prób. Wokalistka pojawiła się w dwóch stylizacjach, za każdym razem wybierając mini spódniczkę. Zobaczcie, jak prezentowała się liderka zespołu Bajm. Podczas koncertu "Superjedynek" w Opolu doszło do małego spięcia pomiędzy Beatą Kozidrak a Marcinem Dańcem.

Drugi dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu to m. in. koncert "Superjedynki" a na scenie pojawiły się gwiazdy polskiego rocka. Wśród nich nie mogło zabraknąć Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Tuż po występie zespołu doszło do małego spięcia pomiędzy Beatą Kozidrak a Marcinem Dańcem, który prowadził koncert:

W tym samym momencie mówił Andrzej Pietrzak, założyciel zespołu Bajm, przez co publiczność nie była w stanie nic zrozumieć. Beata Kozidrak postanowiła dosadnie zareagować: