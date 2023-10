Gwiazdy, które w czerwcu przyjadą do Opola, już teraz promują nadchodzące muzyczne wydarzenie. Znanych twarzy nie zabrakło więc podczas konferencji prasowej poświęconej świętu polskiej piosenki. O tym, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, można przekonać się, oglądając fotorelację ze ścianki. Zobaczcie, kto pojawił się na evencie.

Opole 2023: Gwiazdy zaprezentowały się na ściance

Konferencja prasowa, zapowiadająca jubileuszową opolską imprezę, odbyła się w czwartek, 18 maja, w Warszawie. Organizatorzy z pewnością postarają się o niespodzianki oraz atrakcje dla widzów, biorąc pod uwagę, że będzie to wyjątkowa, "diamentowa" edycja festiwalu. Rąbka tajemnicy uchylono podczas konferencji, na której poznaliśmy już część wykonawców, którzy będą próbować porwać publiczność podczas trzech festiwalowych dni, do 9 do 11 czerwca.

Dawno niewidziana Dominika Gawęda z zespołu Blue Cafe pozowała do zdjęć w towarzystwie lidera zespołu, Pawła Ruraka-Sokala. Wokalistka zaprezentowała się przed obiektywami fotoreporterów w eleganckim, jasnoniebieskim garniturowym komplecie, do którego dobrała delikatne szpilki. Jej kolega z zespołu postawił na sportowy luz, zestawiając marynarkę z czarnymi spodniami-bojówkami i uzupełniając casualową stylizację sportowymi butami i czapką z daszkiem.

East News/Paweł Wodzyński

Edyta Herbuś zaskoczyła oryginalnym kostiumem złożonym ze spodni z wysokim stanem, sięgającego niemal samej ziemi płaszcza z różowym podbiciem oraz wiązanego topu a'la biustonosz.

East News/Artur Zawadzki/REPORTER

Marina odsłoniła zgrabne nogi w czarnej minisukience, do której włożyła skórzaną ramoneskę. Dołożyła do zestawu miniaturową torebeczkę oraz buty na stabilnym, lecz niebotycznie wysokim obcasie.

East News/Artur Zawadzki/REPORTER

Kasia Moś, wokalistka i była reprezentantka Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, zwracała uwagę śmiałą kreacją z rozcięciem odsłaniającym brzuch. Do tego - prosta fryzura z rozpuszczonych włosów i absolutny biżuteryjny minimalizm.

East News/Paweł Wodzyński

Viki Gabor wywołała poruszenie w sieci, upodabniając się do Kayah - wszystko przez fryzurę i "dorosły" makijażo. Stylizacja była już jednak młodzieżowa - młoda gwiazda połączyła "poszarpane" spodnie z kremową kurteczką i t-shirtem.

East News/Artur Zawadzki/REPORTER

Rafał Brzozowski, który w tym roku spróbuje szczęścia podczas konkursu opolskich Premier, wybrał klasyczną elegancję. Prowadzący show "Jaka to melodia" zaprezentował się w bardzo klasycznym zestawie złożonym z marynarki i prostych spodni i czarnego t-shirtu.

East News/Paweł Wodzyński

Andrzej Rosiewicz zaimponował godną pozazdroszczenia formą, prezentując fotoreporterom układ taneczny. 78-letni weteran estrady wierny jest swojemu niepodrabialnemu stylowi - na konferencję przyszedł w garniturze, z melonikiem, ozdabiając ten zestaw wielką, kolorową muchą z cekinami.

East News/Paweł Wodzyński

A jak wam się podobają stylizacje gwiazd zaprezentowane na ściance? Kto, waszym zdaniem, wypadł najlepiej?