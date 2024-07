Basia Kurdej-Szatan już niebawem zagra w nowym serialu! Czy jej nowa rola będzie na tyle wymagająca, że będzie musiała pożegnać się na zawsze z "M jak miłość"? Tylko w najnowszym "Fleszu" znajdziecie komentarz Kurdej-Szatan i wszystkie szczegóły jej obu ról!

Reklama

Więcej: Bohaterka Kurdej-Szatan po wypadku Tomka w "M jak miłość" popełni samobójstwo?! To ZDJĘCIE podzieliło fanów!

Zobacz także: "Kiedy przychodzi śmierć"... Zobacz kulisy "M jak miłość" i szykuj paczkę chusteczek!

Zobacz także

Olga Bołądź i Sebastian Fabijański nową parą!

Co jeszcze we "Fleszu"? W numerze znajdziecie nowe informacje o związku Olgi Bołądź i Sebastiana Fabijańskiego! Od kiedy są parą? Jak zaczął się ich romans? Poza tym dowiecie się w jakim nowym projekcie Agnieszka Woźniak-Starak wspiera swojego męża. "Flesz" to oczywiście też... zakupy! Przedstawiamy Wam zdecydowane pozycje "must have" tego lata, które musicie mieć w swojej wakacyjnej szafie, a kupicie je już o połowę taniej!

Szukajcie najnowszego "Flesza" już za 2,19 zł tylko w najlepszych punktach sprzedaży!

Zobacz też: Który z gwiazdorów "M jak miłość" planuje niebawem ślub? Przygotowania idą pełną parą!

Basia Kurdej-Szatan na okładce "Flesza".

Olga Bołądź i Sebastian Fabijański są razem!

ONS

Reklama

W czym wspiera swojego męża Agnieszka Woźniak-Starak?