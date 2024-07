Katarzyna Sawczuk w Barwach Szczęścia, kto jeszcze?

Serialowy sezon rusza pod koniec sierpnia. Pisaliśmy już o tym, kto dołączy do serialu "M jak Miłość". Czytaj także: Nowe gwiazdy w "M jak Miłość. Będziecie zaskoczeni. Sporo gwiazd zawita też w nowym sezonie do najlepszego szpitala w Polsce, czyli tego w Leśnej Górze. Zobacz: Znamy nowe gwiazdy "Na dobre i na złe"! Oni wygryzą Bukowskiego i Damięckiego?

Teraz zdradzimy Wam, kogo nowego zobaczymy w nowym, dziewiątym sezonie "Barw Szczęścia". Obok takich gwiazd jak Katarzyna Glinka czy Katarzyna Zielińskia oraz Ada Fijał zobaczymy... trzy aktorki.

Do "Barw Szczęścia" dołączy gwiazda "M jak Miłość", czyli Bożena Stachura! Wcieli się w postać Urszuli, cierpiącej matki uczęszczającej na spotkania grupy wsparcia rodzin, którym zaginęły bliskie osoby. Urszuli zaginęła córka, przez co zbliży się bardzo do postaci granej przez Krzysztofa Kiersznowskiego.

Kolejną aktorką, która dołączy do "Barw Szczęścia" będzie Magdalena Kuta, widzom małego ekranu znana z serialu „Ranczo”. Co ciekawe, Kuta zagra matkę postaci, którą gra Anna Dereszowska!

W serialu "Barwy Szczęścia" pojawi się też Katarzyna Sawczuk, czyli nowa dziewczyna Antka Królikowskiego!

Katarzyna Sawczuk była jedną z uczestniczek IV edycji „The Voice of Poland". Grała i śpiewała piosenkę tytułową do "Czasu Honoru". Jest też gwiazdą serialu "Skazane". Teraz jesienią zobaczymy ją w również w wątku Krzysztofa Kiersznowskiego. Kasia wcieli się w postać Julity, która razem ze swoim chłopakiem Radkiem (w tej roli Filip Kosior) uciekli od jej zaborczej matki.

Ciekawe, czy Antek Królikowski też kiedyś zagra w "Barwach Szczęścia" jak jego dziewczyna :). Chcielibyście?