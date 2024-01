Miłość Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego nie trwała długo. Para natomiast odczekała się wspólnego syna Vincenta, który przyszedł na świat w 2022 roku. O rozwodzie rodziców Vincentego jest nadal bardzo głośno, gdyż nieustannie się przedłuża. Aktualnie wyznaczony termin to luty 2024 roku.

Burza pod zdjęciem Antka Królikowskiego z Joanną Opozdą

Rozstanie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy nie przebiegało w spokoju. Para nie rozstała się w zgodzie. W tle całego zdarzenia zarzucana była zdrada i wiele innych nieprzyjemnych tematów. Powodem rozstania miało być to, że aktorka dowiedziała się o zdradzie Antka z sąsiadką. Żadna ze stron nie skomentowała tych domysłów.

Formalnie Królikowski i Opozda są jeszcze małżeństwem, ale wydawać by się mogło, że nie ma szans na powrót do siebie. Pomimo trwającej sprawy rozwodowej Antek jest już w nowym związku, ale to nie wszystko. Na profilu aktora pomimo fotografii z obecną partnerką, widnieją również te archiwalne z Joanna Opozdą. Ostatnie wspólne zdjęcie wstawione zostało trzy lata temu.

Oprócz tej fotografii sprzed trzech lat, gdzie para pozuje przytulona, na profilu znajdują się jeszcze inne wspólne zdjęcia. Pod każdą z fotografii sporadycznie pojawiają się nowe komentarze. Fani są podzieleni, gdyż niektórzy biorą stronę Antka, a inni Joanny.

Po co trzymać to zdjęcie tutaj? - zauważył jeden z fanów.

Wymienił mercedesa na fiata - skomentowała obserwatorka.

Wy nadal razem? Czy osobno? - zapytała fanka.

Eee Julia była 1000 razy lepsza - wyraziła swoją opinię obserwatorka.

A Wy jak myślicie, Antek Królikowski zapomniał usunąć zdjęć, czy raczej ma do nich sentyment?