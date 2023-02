Wymowne nagranie Antka Królikowskiego w dniu pierwszych urodzin syna! 

Co robił Antek Królikowski, kiedy Joanna Opozda świętowała roczek Vincenta? Pokazał na swoim Instagramie. To nagranie wiele wyjaśnia.

Ostatnio dużo dzieje się w życiu Antka Królikowskiego. Niestety, niewiele dobrego. Wydawać by się mogło, że pierwsze urodziny jego syna, Vincenta, będą idealną okazją do tego, by wspólnie świętować z chłopcem. Jak się okazuje, tego dnia aktor miał zupełnie inne plany. Jego nagranie jest dosadnym komentarzem.

Co Antek Królikowski robił w dniu urodzin syna?

Jeszcze niedawno to sam Antoni Królikowski obchodził 34. urodziny. Te jednak nie należały do udanych. W minioną sobotę, 18. lutego, doszło do zatrzymania gwiazdora przez warszawską policję. Wówczas okazało się, że w organizmie aktora nie wykryto alkoholu, narkotest natomiast pokazał pozytywny wynik. Choć Antoni Królikowski wydał oświadczenie w sprawie zatrzymania przez policję, tłumacząc obecność THC w swoim organizmie przyjmowanymi lekami, w mediach wciąż huczy o nowych doniesieniach w sprawie. Tymczasem okazuje się, że w jego życiu prywatnym także nie układa się najlepiej. W minioną środę, 22. lutego, Joanna Opozda świętowała roczek Vincenta. Na urodzinach zabrakło jednak taty malca. Co w tym czasie robił? Zdradził to za pośrednictwem Instagrama.

TRICOLORS/East News

W dniu urodzin Vincenta, na Instagramie Antoniego Królikowskiego pojawiło się jedno, aczkolwiek dosyć wymowne nagranie. Tego wieczoru aktor postanowił wrócić do klasyki i obejrzeć kultowy film "Truman Show". Tragikomedia porusza problemy tożsamościowe, rodzące się we współczesnej kulturze, a jej główny bohater, nie wiedząc o tym, bierze udział w reality-show nadawanym przez 24 godziny na dobę. Czy aktor utożsamia się z głównym bohaterem, a satyra jest odpowiedzią na to, co aktualnie dzieje się w jego życiu? Wszystko na to wskazuje.

Instagram @antek.krolikowski

Tymczasem jednak pomimo braku obecności Antoniego Królikowskiego na urodzinach syna, mama Vincenta zagwarantowała mu niezapomniane przyjęcie! Tego dnia Joanna Opozda przygotowała niesamowity tort na roczek syna - nie zabrakło także innych, urodzinowych atrakcji. Co więcej, pierwsze urodziny syna okazały się idealną okazją, aby pokazać jego twarz.

Instagram @asiaopozda