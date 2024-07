Już jesienią rusza 17. sezon serialu “Na dobre i na złe”. Co w nowym sezonie? Do obsady dołączy Magdalena Turczeniewicz, która wcieli się w rolę Sylwii Mróz. Nowa lekarka wpadnie w oko Krzysztofowi Radwanowi, którego w serialu gra Mateusz Damięcki. W Leśnej Górze szykuje się nowy romans!

Co jeszcze w serialu? Jak udało nam się dowiedzieć w kilku odcinkach serialu pojawią się m.in. gwiazdor serialu “Na dobre i na złe” Adam Zdrójkowski, aktorka znana w “M jak miłość” Dominika Ostałowska, Małgorzata Rożniatowska, Maciej Damięcki, Anna Milewska, Anita Jancia-Prokopowicz, Tomasz Dedek i... Weronika Książkiewicz! Myślicie, że obecność nowych aktorów wpłynie na popularność serialu? “Na dobre i na złe” to i tak teraz jedna z najpopularniejszych produkcji, która ma od lat swoich wiernych fanów. A wśród nich nasza redakcja :-). Będziemy informować Was na bieżąco o tym, co dzieje się w Leśnej Górze!

