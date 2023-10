Małgorzata Ostrowska-Królikowska złożyła wniosek w sądzie. Chodzi o syna Antka

Afera w związku z odwołanymi chrzcinami syna Antoniego Królikowskiego odbiła się również na jego matce. Małgorzata Ostrowska-Królikowska musiała zmierzyć się z ogromną krytyką ze strony internautów. Stanęła jednak w obronie atakowanego syna, komentując zarzuty Joanny Opozdy, że Antoni Królikowski nie płaci alimentów. Zabrała także głos w sprawie wnuka: Z czego pani wnioskuje, że drugiego wnuka mam za nic? Zobaczcie, co dzieje się pod najnowszymi zdjęciami Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej po odwołanych chrzcinach. Małgorzata Ostrowska-Królikowska broni Antoniego Królikowskiego przed Joanną Opozdą Joanna Opozda nie zaprosiła Antoniego Królikowskiego na chrzest syna ? Takie informacje pojawiły się w mediach. Antoni Królikowski przyznał, że o uroczystości oraz jej odwołaniu dowiedział się w ostatniej chwili. Media spekulowały, że może Joanna Opozda chciała zrobić to specjalnie, by pokazać byłego męża w złym świetle. Joanna Opozda pokazała treść SMS-ów do Antoniego Królikowskiego i jego brata, by uniknąć nieprawdziwych oskarżeń. W swoim wpisie zasugerowała również, że Antoni Królikowski powiadomił jej ojca o chrzcinach Vincenta, co było powodem odwołania uroczystości, ze względu na bezpieczeństwo malucha oraz rodziny aktorki. Ojciec Joanny Opozdy skomentował odwołane chrzciny wnuka, twierdząc, że nie miał zamiaru się tam pojawiać, przy okazji atakując córkę. Internauci są oburzeni zachowaniem Antoniego Królikowskiego i jego rodziny. Afera odbija się również na Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej, z którą ojciec Vincenta pojawił się w kościele, w dniu odwołanego chrztu. Komentujący nie zostawili suchej nitki na matce aktora: - Ah jednego wnuka ma za wszystko, drugiego za nic. - Z czego pani wnioskuje, że drugiego wnuka mam za nic? To naprawdę przykre - odpowiedziała...