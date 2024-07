Choć Bartek Kapustka ma zaledwie 19 lat, jest dojrzały i poukładany. Nie pali, nie przesadza z alkoholem, stroni od wybryków.

Widziałem starszych chłopaków, którzy mieli talent, ale wciągnęło ich nocne życie Krakowa, używki. Pogubili się”, twierdzi.

W trakcie kariery przydarzyła mu się tylko jedna poważna wpadka, gdy po meczu poszedł z kolegami do klubu i wdał się w szamotaninę z mężczyzną, który uznał, że „Kapi” trochę za długo rozmawiał z jego dziewczyną. Sam Bartek twierdzi, że nie podrywał tamtej kobiety, bo już wtedy był związany z Klaudią Adamczyk, początkującą modelką, hostessą i właścicielką internetowego sklepu „Don’t be naked”. Są parą od roku, a już wkrótce będą musieli podjąć poważną decyzję. Bartka niemal na pewno czeka przeprowadzka i duże pieniądze. Już zimą chciał go kupić Galatasaray Stambuł. Turcy oferowali za niego 4,5 miliona euro, a jemu dawali 700 tys. euro rocznie. Ale Bartek Kapustka uznał, że po Euro pojawią się lepsze oferty. Miał rację, bo dziś interesuje się nim Juventus, Borussia, Inter i AS Roma. Gdzie będzie grał Bartek, nie wiemy. Ale wiemy, że będzie grał świetnie!

Klaudia Adamczyk , dziewczyna Bartka Kapustki.