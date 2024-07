Bartek Kapustka zostanie kupiony przez zagraniczny klub? Nie jest to wykluczone! Młody piłkarz oczarował piłkarski świat w czasie pierwszego meczu naszej drużyny na Euro 2016. Zaledwie 19-letni piłkarz Cracovii prawdopodobnie już wkrótce stanie się wielką gwiazdą piłki nożnej. Już teraz mówi się o tym, że młodziutki pomocnik reprezentacji Polski po Euro 2016 dostanie kilka propozycji od zagranicznych klubów. A już teraz oszacowano jego wartość marketingową. Ile mógłby zarobić na reklamach? Naprawdę sporo! Ale czy aż tyle, by zacząć wieść luksusowe życie i móc kupować apartamenty w stolicy, tak jak niedawno zrobił to Robert Lewandowski?

Reklama

Bartek Kapustka wystąpi w reklamie?

Według specjalistów, jeśli gra Bartka Kapustki utrzyma się na równie wysokim poziomie, będzie on mógł liczyć na naprawdę wysokie gaże za udział w kampaniach reklamowych. O młodym piłkarzu zrobiło się bardzo głośno po meczu z Irlandią Północną. Kapustka został zauważony nie tylko przez świat piłki nożnej, ale również przez specjalistów od reklamy. Jego gorące nazwisko jest w stanie przyciągnąć uwagę naprawdę dużych marek, a co za tym idzie - przynieść młodemu piłkarzowi ogromne pieniądze. O jakich kwotach mówimy?

Myślę, że w tej gorącej atmosferze można byłoby od razu rozmawiać o wskoczeniu na wysoką półkę: minimum 250-300 tys. zł, może nawet 500 tys. zł. Euforia podbija ceny, porażka i smutek je niweluje. Nie zdziwiłbym się, gdyby już w najbliższym czasie ktoś pojawił się z propozycją reklamową dla Kapustki w przedziale 400-700 tys. zł - powiedział Grzegorz Kita, prezes agencji Sport Management Polska, w wywiadzie dla magazynu "Press".

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski za udział w reklamie może liczyć za wynagrodzenie rzędu 1 mln złotych. Czy Bartosz Kapustka już wkrótce również dobije do tej kwoty? Wszystko jednak zależy od meczu z Niemcami i ewentualnych kolejnych występów Polaków na Euro 2016. Dobry występ biało-czerwonych może znacznie podbić tę kwotę, słaby - wyraźnie obniżyć.

Zobacz także

Zobacz też: Bartka Kapustkę poznał wczoraj cały piłkarski świat! A widzieliście jego piękną dziewczynę? ZDJĘCIA.

Bartek Kapustka już wygrał Euro 2016! Jego wartość reklamowa już po pierwszym meczu poszybowała w górę!

East News

Czy młodziutki piłkarz zdecyduje się wziąć udział w reklamie? Znane marki na pewno będą go kusić dużymi pieniędzmi.

East News

Reklama

A może na razie powinien skupić się na piłce nożnej?