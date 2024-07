Ewa Wachowicz wydała nową książkę - "Zapiski kulinarne". Co było inspiracją do wydania kolejnej książki? Gwiazda przez lata zbierała przepisy od babci i mamy, zapisując je w zeszytach, które ma do dziś. Więc dla tych, którzy chcą stworzyć własne książki kulinarne, przygotowała takie zeszyty! Jak czytamy na jej stronie:

"Zapiski kulinarne na każdą porę roku“ to książka nieco zaskakująca, bowiem tym razem Ewa postanowiła wydać coś w rodzaju zeszytu, na kartach którego każdy czytelnik będzie mógł zapisać własne receptury, a następnie umieścić je w spisie treści. Całość podzielona jest na cztery części, odpowiadające porom roku. We wstępie Ewa wspomina o pierwszym zeszycie kulinarnym, który założyła mając zaledwie 11 lat. Pisze też, iż nadal – mimo postępu technologicznego – lubi spisywać receptury odręcznie, a jeśli akurat nie ma pod ręką czystej kartki, zdarza się jej notować na jednorazowych serwetkach. Dlatego też autorka ma nadzieję, że ta nietypowa książeczka szybko zapełni się doskonałymi przepisami.

Książkę można zamawiać na jej stronie - ewawachowicz.pl - każdy, kto zamówi ją właśnie tam, otrzyma tam książkę z autografem Ewy Wachowicz. Naszą uwagę przyciągnęła okładka - z pewnością najseksowniejsza, jaką widzieliśmy w ostatnim czasie!

