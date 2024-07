Trudno sobie przypomnieć kiedy to ostatnio aktorka z reklamy odniosła tak spektakularny sukces jak Barbara Kurdej-Szatan. Blondynka Playa w ciągu kilku miesięcy wypracowała sobie status wschodzącej gwiazdy, która teraz przebiera w propozycjach.

Reklama

Dopiero co informowaliśmy was, że Kurdej dostała główną rolę (na czas urlopu macierzyńskiego Małgorzaty Sochy) w spektaklu "Edukacja Rity", a teraz magazyn "Flesz" donosi o kolejnym sukcesie. Zobacz: "Bez sensu, że porównują mnie do Sochy"

Barbara ma sporą szansę zagrać w "M jak miłość". Producenci chcieliby, żeby zastąpiła ona... serialową Małgosię Mostowiak, czyli Joannę Koroniewską.

- Kiedy wymienia się aktora w serialu, zasada jest taka, że wybiera się osobę podobną i najlepiej młodszą od poprzedniej. By w produkcji trwającej latami mogła jak najdłużej grać młodą dziewczynę - dodaje informator "Flesza".

Blondynka zamiast Koroniewskiej to dobry pomysł? Zobacz: Dlaczego Koroniewska odchodzi z "M jak miłość"?

Zobacz także

Reklama

Tak wygląda mąż Barbary Kurdej-Szatan?