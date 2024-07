Barbara Kurdej-Szatan pochłonięta jest obecnie promocją sztuki "Legalna blondynka", w której główną rolę dzieli z Nataszą Urbańską. Spektakl wyreżyserował Janusz Józefowicz, prywatnie mąż Urbańskiej, lecz okazuje się, że to nie koniec rodzinnych koneksji na scenie. W sztuce udział bierze również Rafał Szatan, mąż Barbary Kurdej-Szatan. Zobacz też: Kurdej-Szatan i Urbańska na próbie "Legalnej blondynki" [FOTO]

Rafał Szatan jest wokalistą zespołu RH+, jak donoszą różnego rodzaju źródła, od dawna marzy on o karierze w show-biznesie, lecz jak do tej pory nie udało mu się wypłynąć na szerokie wody. Teraz być może się to zmienić. Pojawi się on bowiem u boku swojej żony w sztuce "Legalna blondynka". Barbara Kurdej-Szatan wyznała w jednym z wywiadów, że bardzo się cieszy z tej współpracy, dodała jednak, że to dziwnie jest grać dopiero co rodzące się uczucie, podczas kiedy gra się z własnym mężem.

