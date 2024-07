1 z 7

Wczoraj wieczorem w Warszawie odbyła się premiera komedii "Wkręceni 2", w której zagrały między innymi Małgorzata Socha, Anna Mucha i Marta Żmuda-Trzebiatowska. Na imprezie pojawiło się sporo gwiazd, które były związane z produkcją i takich, które przyszły dopingować swoich przyjaciół z branży.

Nie mogło zabraknąć też Barbary Kurdej-Szatan, która zagrała w filmie jedną z głównych ról. Popularność aktorki stale rośnie, a co za tym idzie, coraz częściej pojawia się na salonach. I niestety coraz częściej zalicza wpadki. Podczas wczorajszego wieczoru gwiazda postawiła na brdzo ciekawe i dziwne rozwiązanie. Do długiej dopasowanej spódnicy, która skróciła jej sylwetkę dobrała żółty top ze sztywnej tkaniny, która zawsze dodaje kilogramów. Zaskakujący był natomiast jego tył, który z boku wyglądał tak, jakby się porozpinał. Okazuje się jednak, że to szalona wizja projektantki. Cała stylizacja sprawiała wrażenie, jakby blondynka z Play'a była w stanie błogosławionym, a nietrafioną stylizację jeszcze uwydatniło nieumiejętne pozowanie na ściance.

Jak oceniacie ten zestaw?