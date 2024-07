Agnieszka Szulim idzie jak burza, co stylizacja to lepsza. Tym razem prezenterka pojawiła się na Charytatywnym Balu Dziennikarzy w białym garniturze z kolekcji "Digital" Mariusza Przybylskiego. Damski komplet w tym rodzaju i kolorze to hit wiosennych wybiegów mody. Biały garnitur to niemal niezbędnik sezonu.

Reklama

Więcej stylizacji Agnieszki Szulim znajdziecie tutaj >>>

Od jakiegoś czasu obserwujemy stylizacje gwiazdy i coraz bardziej nam się one podobają. Ze spokojem możemy nazwać Agnieszkę Szulim jedną z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda często wybiera kreacje polskich projektantów za co bardzo ją cenimy. Wie jak połączyć klasykę z ekstrawagancją, a to niemała sztuka!

Reklama

Zobaczcie jak wyglądały inne gwiazdy na Balu Dziennikarzy: