"Farma Bagiego" ma poważne problemy. Zniknęła z YouTube

Farma Bagiego wstrzymana po premierze na YouTube. Mikołaj „Bagi” Bagiński poinformował na Instagramie, że drugi odcinek autorskiego formatu tymczasowo nie pojawi się w planowanym terminie. Influencer zapewnia, że prowadzi rozmowy o dalszej emisji i dziękuje fanom za wsparcie. Wygląda na to, że gwiazdor może mieć problemy z licencją, ponieważ pierwszy odcinek został ukryty.

„Farma Bagiego” wstrzymana. Gwiazdor ma problemy z licencją?

Tuż przed premierą drugiego odcinka Bagi przekazał smutne wieści. Zwycięzca „Tańca z gwiazdami” ujawnił, że jego autorski projekt został tymczasowo wstrzymany. Trwają rozmowy dotyczące kontynuacji emisji. To jednak nie wszystko. Z YouTube zniknął również pierwszy odcinek „Farmy Bagiego”. Widzowie mogli zobaczyć komunikat, który sugeruje, że pojawiły się problemy z licencją, ponieważ zablokował go konkretny podmiot.

Ten film zawiera treści partnera Fremantle International, który zablokował go na mocy praw autorskich mogliśmy przeczytać.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że „The Farm” jest międzynarodowym formatem telewizyjnego reality show, a za jego dystrybucję na całym świecie odpowiada właśnie Fremantle International. Jak na razie jednak sam Bagi nie ujawnił, na czym polegają jego problemy z programem.

„Farma Bagiego” ma problemy

„Farma Bagiego” została pomyślana jako rywalizacja dwóch drużyn złożonych z osób znanych z mediów. Zasady brzmią prosto, ale niosą sporo napięcia: konkurencje fizyczne mieszają się z zadaniami intelektualnymi, a obok sportowej walki pojawiają się też sojusze. Do tego dochodzą regularne eliminacje, które mają trzymać tempo i podkręcać emocje.

Wśród uczestników i gości wymieniani są m.in. Gawronek, Crazy Oliwka, Damian Glinka, Weronika Białek oraz Miłosz Kulesza. Po pierwszym odcinku dało się zauważyć pozytywny odzew widzów, dlatego informacja o wstrzymaniu kolejnej części wywołała naturalne pytanie: kiedy format wróci i czy plan emisji uda się szybko ustabilizować.

Wizerunkowo Bagi jest w momencie, w którym wszystko dzieje się naraz. Po wygranej w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami” pojawiały się spekulacje dotyczące jego kolejnych kroków w mediach, także w kontekście Polsatu. Influencer potwierdził, że rozmawiał z dyrektorem programowym stacji Edwardem Miszczakiem, a wśród rozważanych kierunków pojawił się wątek programu „Halo tu Polsat”.

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