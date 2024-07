Przed dzisiejszym meczem Polska-Dania gościem "Pytania na śniadanie" była Janina Szczęsna, babcia naszego bramkarza Wojtka Szczęsnego. Babcia piłkarza jest wielką fanką piłki nożnej i ogląda wszystkie mecze wnuka - zarówno te w reprezentacji, jak i klubowe. Rozmowa zaczęła się od tego, czy babcia pocieszała wnuka po kontuzji, jakiej doznał w trakcie Euro 2016.

Ja to teraz mam mniej okazji, on ma teraz o wiele ładniejszą i młodszą pocieszycielkę ode mnie. Do Rzymu nie jeżdżę pomimo emerytury, powiedziała Janina Szczęsna.