Marina i Wojciech Szczęśni zostają w Rzymie! W kolejnym sezonie bramkarz znów będzie występował w AS Roma. Klub ponownie wypożyczył Wojtka z Aresenalu Londyn na najbliższy rok, a to oznacza, że młoda para nie będzie musiała przeprowadzać się do stolicy Wielkiej Brytanii.

Marina nie kryje podekscytowania. Uwielbia Włochy, zwłaszcza Rzym. Choć wraz z Wojtkiem zaczęli już przygotowania do przeprowadzki, nie oznacza to, że nie cieszy się z możliwości pozostanie w stolicy słonecznej Italii:

Podekscytowana, że możemy tu zostać jeszcze jeden rok - pisze artystka.

Marina i Wojtek zostają we Włoszech.

Choć jeszcze niedawno szykowali się do przeprowadzki.