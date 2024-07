Marina tańczy na ulicach Rzymu! Dosłownie... I wcale nie chodzi o nowy teledysk! Piosenkarka wrzuciła na Instagram filmik, na którym po prostu jest... szczęśliwa :) Szczerze mówiąc, nie dziwi nas to! Przypominamy: Marina cieszy się, że zostaje w Rzymie! Nie chciała przeprowadzać się do Londynu?

Dodatkowo żona Wojciecha Szczęsnego pochwaliła się świetną stylizacją. Marina do dżinsowej kurtki włożyła trampki Pumy model Riri i dobrała do tego torebkę Hermes. Podoba wam się? Nam taki filmik na pewno poprawił humor. Zobaczcie sami!

Marina uwielbia mieszkać w Rzymie.

Gwiazda świetnie się bawi w stolicy Włoch.