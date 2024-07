P { margin-bottom: 0.08in; }

Pierwszy odcinek show "Azja Express" za nami. Ale mało kto wierzy, że to co pokazano w programie było na serio...

Przepocone, zmarnowane gwiazdy, które walczą o przetrwanie z jednym dolarem w ręku. Okazuje się, że rzeczywiście panowały spartańskie warunki, wieczorem nie było imprez w drogich hotelach i jacuzzi, a niektóre gwiazdy nie były na to przygotowane. Dlatego po nocy wydzwaniały do makijażystki Agnieszki Woźniak-Starak.

Oni mieli na każdym kroku trudno i ja im współczułam, ale producentka mi powiedziała "stara, ty im nie współczuj, bo oni biorą za to kasę". To wszystko było naprawdę. Śpią u ludzi, do których wbili się do domu, są przyjmowani lub nie. Muszą załatwić sobie transport, łapać stopy po drodze. Nie mają jedzenia. My się stresowaliśmy, bo część belgijskiej ekipy nas bardzo pilnowała, by nic im nie dawać. Oni są przyzwyczajeni, że w programie występują cywile, a nie celebryci i dla nich nie ma znaczenia, że oni zasługują na specjalne traktowanie. Jadą na takich samych zasadach jak wszyscy - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak w Dzień Dobry TVN.