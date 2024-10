Media obiegła smutna informacja o śmierci Izabeli Wójcik. Była znaną makijażystką gwiazd. Na przestrzeni swojej kariery współpracowała z takimi osobami jak Doda, Natalia Przybysz, Paulina Krupińska, Agnieszka Woźniak-Starak czy Marcin Paprocki.

"Odeszłaś po cichutku, nie mówiąc nic nikomu. Szłaś sobie pomalutku, nie mówiąc nic nikomu" - taki smutny wpis o śmierci Izabeli Wójcik udostępniła Agnieszka Woźniak-Starak.

"Iza, zapamiętam wszystkie nasze chwile…" - napisał Marcin Paprocki. Śmierć makijażystki gwiazd Izy Wójcik poruszyła również Paulinę Krupińską, która opublikowała w sieci poruszający wpis.

Marcin Przybylski miał przyjemność współpracować z Izabelą Wójcik w przeszłości. Jej śmierć mocno nim wstrząsnęła. W rozmowie z "Faktem" poruszył temat śmierci Izabeli Wójcik:

Nie wiem, co się dokładnie stało. Wiem, że zmarła wczoraj i próbuje się otrząsnąć z tą informacją. Pracowaliśmy wielokrotnie i wyjeżdżaliśmy razem na wspólne wyjazdy dotyczące sesji zdjęciowych, ale tak na co dzień nie utrzymywaliśmy stałego kontaktu

Izabela Wójcik była cenioną w branży makijażystką. Pracowała nie tylko z gwiazdami ale również przy sesjach zdjęciowych i produkcjach telewizyjnych. Marcin Paprocki tak wspomina swoją współpracę z Izabelą: