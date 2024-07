Pierwszy odcinek show "Azja Express" za nami. Co się działo? Gwiazdy ścigały się ze sobą po Azji, a ich zadaniem było dotarcie jak najszybciej do celu podróży. Musieli radzić sobie bez samochodu, pieniędzy, ani przewodnika. Kto wypadł najlepiej? Kto dotarł do Agnieszki Woźniak-Starak ostatni? Przeczytajcie naszą relację!

W pierwszej edycji wzięli udział:

Pascal Brodnicki z Pawłem Dobrzańskim

Renata Kaczoruk i Weronika Budziło

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Iza Miko i Leszek Stanek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Przemysław Saleta i Dariusz Kuźniak

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Podróż gwiazd rozpoczyna się w Wietnamie. W wyznaczonych punktach wyprawy na uczestników czeka Agnieszka Woźniak-Starak, prowadząca program!

Azja Express, odcinek 1. Relacja NA ŻYWO.

22:55 KONIEC PIERWSZEGO ODCINKA. Niekwestionowaną królową "Azja Express" została Małgorzata Rozenek! Ale Łukasz Jemioł i Hanna Lis też są naszymi faworytami :).

Dziękujemy za wspólne oglądanie!

22:54 Pierwsi byli Pascal i Paweł. Wygrali Immunitet i przez dwa dni teraz będą zwiedzać Wietnam w luksusowych warunkach. Rozenek nie może przeżyć, że była dopiero trzecia.

22:53 Po kolei docierają pary i wszyscy myślą, że są pierwsi. Rozenek jest o tym przekonana.

22:53 Pierwsi chyba na mecie są Jemioł i Lis, ale nie maja kapeluszy, muszą po nie wrócić.

22:49 Wyścig ruszył dalej. Kierowca Rozenek i Majdana mówi po rosyjsku, z czego bardzo się cieszą i jadą luksusowo. Zadanie? Mają pokazać się na mecie w tradycyjnych wietnamskich kapeluszach. Jak je zdobędą?

Równie dobrze mogli nam kazać upolować węża, zrobić z niego naszyjnik i zatańczyć alohę - komentuje zadanie Rozenek.

22:46 Rozenek znowu wybiera rzeczy, które weźmie, a które nie są istotne... Odrzuciła mgiełkę do ciała, ale odżywkę do włosów wzięła.

Radek, dobrze mi w tym? Gonia nie ma czasu, że nie dobrze. Radek! Jesteś bardzo nerwowy z rana...

22:44 Iza Miko płacze, jest cała w spazmach. Powód? Stanek postanowił sprawdzić, co dźwigał cały dzień za nią i wyjmuje jej rzeczy, które raczej nie przydadzą się jej w tej podróży np. złote klapki. Zaczyna się z niej nabijać. Spazmy, dramat... Iza Miko krzyczy, że jedzie do domu, bo Leszek się z niej śmieje. Leszek opanowuje sytuację. Chłop ma cierpliwość.

22:42 Rozenek nie może patrzeć, jak gospodarze karmią dziecko wężem. Jemioł nie może patrzeć na to, co je... Hanna Lis wzdycha:

Drama, masakra, to jest dramatyczne - mówi Hanna patrząc na azjatyckie jedzenie.

22:35 Wszyscy są zachwyceni, że dzielą się z nimi jedzeniem i się do nich uśmiechają. A dobro przecież powraca. Agnieszka Włodarczyk prawie płacze, że ktoś oddał jej swój pokój, a sam będzie spać na podłodze.

22:33 Gwiazdy nie mogą uwierzyć, że ludzie są tacy pomocni. Dają im dach nad głową bez pieniędzy. Prysznic jest, łazienka to największa nagroda!

22:31 Saleta nawet nie ruszył z miejsca, czyli nadal jest na targu rybnym.

22:29 Uczestnicy dostali informacje, że wyścig się zatrzyma. Muszą znaleźć nocleg w tym miejscu gdzie są. Kaczorku i Żurawski łącza siły. Będą szukać razem noclegu.

22:28 Włodarczyk z uśmiechem mija Miko z Leszkiem, którzy złapali gumę.

"Patrząc jak wszystko zostaje w tyle... " - śpiewają z uśmiechem na ustach.

22:26 Kolejny etap wyścigu. Gwiazdy dostały od Agnieszki pejdżery, przez które dostaną informacje. Rozenek martwi się, że spadają jej majtki.

22:25 Gwiazdy oddają wszystkie pieniądze, jakie mają ze sobą. Przywieźli je jeszcze z Polski.

Agnieszka Woźniak-Starak mówi oddajcie pieniądze, na co Rozenek:

Mało ci???

:)))) Rozenek - I love you! (od relacjonującej)

22:23 Brodnicki wygrywa - amulet o wartości 5 tysięcy. Dostali też słownik. Rozenek jest zła, że byli tak blisko, bo ze sprzedaży ryb zarobili tylko ciut mniej niż Brodnicki.

22:21 Małgosia Rozenek jest bardzo nerwowa, mówi, że wypisuje się z tego programu i chce stąd spier...

Mam wrażenie, że nie doceniliśmy tego programu - powiedziała Rozenek moknąca w deszczu.

22:20 Pascal Brodnicki cieszy się, że umie łowić ryby i umie je sprzedawać. Już zaczął robić interesy. Za to Iza i Leszek sprzedają sam pusty koszyk.

22:18 Iza Miko płacze, bo jest wegetarianką i nie chce łowić ryb. Zapłakana wypuszcza ryby, Leszek pozwala na to, bo bardzo kocha swoją przyjaciółkę i godzą się na przegraną.

22:16 Zadanie kolejne to złowienie ryb i sprzedaż ich na targu. Kto zarobi najwięcej zdobędzie Immunitet. O to walczy 5 par.

22:14 Pierwsi Iza Miko i Leszek Stanek, drudzy Gosia Rozenek i Radek Majdan. Trzeci to Brodnicki z kolegą. Czwarta para to Hanna Lis i Łukasz Jemioł. 5 para to Włodarczyk i Konarowska.

22:12 Na prowadzeniu Iza i Leszek pokonali 114 kilometrów. Aby poprawie zameldować się w punkcie, muszą obiema nogami wejść na czerwony dywan...

Czerwony dywan czeka na nich nawet w Azji!!!!

22:05 Michał Żurawski narzeka, że dla ładnych, atrakcyjnych dziewczyn zatrzyma się każdy i je zabierze, dlatego Włodarczyk i Konarowska jadą dalej, a oni czekają na transport.

Też chciałbym mieć cip... i dwa balony - skomentował Żurawski.

22:04 Tylko trzy pary, które dotrą jako pierwsze do punktu z czerwoną flagą będą walczyć dalej o immunitet. W punkcie czeka na nich Agnieszka Woźniak-Starak.

22:03 Słynne powiedzenie Rozenek i Majdana:

22:01 Iza i Leszek na razie prowadzą w wyścigu. Za to Hanna i Łukasz pojechali tylko kawałek i już ktoś ich zawiózł na przystanek autobusowy, a oni nie mają pieniędzy na bilet. Ale znajdują kogoś, kto ich zabiera, za to pan kierowca gra jakieś techno, co ledwo Hanna może znieść. Ale, żeby jechać dalej mówi kierowcy:

"Bardzo fajna muzyka"

22:00 Renata Kaczoruk i Weronika zastanawiają się, czy mogłyby się ze sobą zaprzyjaźnić. Na razie się badają.

21:58 Jemioł nosi plecak Hanny Lis, która ledwo dochodzi do końca ulicy. Znaleźli nawet kogoś kto ich zabierze. Łukasz całuje panią kierowcę ze szczęścia!

21:57 Rozenek martwi się, że będzie brzydko wyglądała jak tak biega jak kangur. Radosław ją pociesz, że zawsze wygląda świetnie.

21:56 Leszek Stanek opowiada jak to przyjaźni się z Izą Miko i nie ma w tym podtekstu seksualnego Tymczasem nosi plecak Izy...

21:54 Stres. Małgosia się drze, bo nie chce odpaść w pierwszym odcinku. Wszystkie gwiazdy tłumacza się kierowcom, że nie mają kasy na przejazd.

21:51 Pierwsze zadanie - Stopem gwiazdy mają dotrzeć do Ha Long. Zatrzymywanie aut i proszenie się już nie jest łatwe.

21:49 Panika, nie wiadomo co brać, suszarka, buty, gdzie są plecaki? Plecaki są za małe - Łukasz Jemioł ma strach w oczach, że będzie musiał zostawić część rzeczy z walizki.

Radziu zestaw małego dentysty się chyba nie zmieści - pyta Rozenek

21:48 Rozenek denerwuje się na Radka, że ją ciągle poucza jak szybko wyjść z pociągu i jak ma się spakować.

21:46 Wyścig zaczyna się. Gwiazdy mają się przepakować i zabrać na cała podróż tylko rzeczy, których najbardziej potrzebują. Pascal podśmiewa się z Rozenek i Lis, że one potrzebują tylko kosmetyczek.

21:39 Małgorzata Rozenek jest zdegustowana toaletą w pociągu. Wśród uczestników czuć już rywalizację, nie ma pomagania i przysług. Wzajemne dogryzanie, kto nie wytrzyma, kto się nie nadaje w taką podróż.

21:37 Michał Żurawski (mąż Romy Gąsiorowskiej) żali się, że ukradli mu linę, która miała w trudnych warunkach ratować im życie. Po 19 godzinach lotu wszystkie gwiazdy wyglądają ... źle. Zlane potem...

21:36 Renata Kaczoruk żali się, że ludzie oceniają ją po wyglądzie, a nie po tym co ma w głowie. Właśnie dał jej to odczuć Michał Żurawski, gdy zapytała o kompas. Z Renatą miała jechać na wyprawę po Azji jej najlepsza przyjaciółka, ale zerwała więzadła na 2 tygodnie przed wyjazdem, dlatego na wyprawę zgodziła się Weronika Budziło, najlepsza przyjaciółka przyjaciółki Kaczoruk! Kapujecie? :)

21:34 Przypominamy gwiazdy mają 1 dolara dziennie.

Małgorzata Rozenek jest zachwycona, że ma u boku Radzia, więc zniesie wszystko! Mają lepiej niż inni, bo są razem.

21.30 Zaczynamy! Agnieszka Szul... znaczy Agnieszka Woźniak-Starak mówi, że gwiazdy mają do pokonania 4 kraje czyli jakieś 5 tysięcy kilometrów.

21:20 Mała zajawka tego, co nas czeka w pierwszym odcinku! Panika przy pakowaniu Małgorzaty Rozenek i stoicki spokój Radosława Majdana :)

O co chodzi w "Azja Express"? To reality show oparte na holenderskim formacie „Peking Express”, w którym gwiazdy w towarzystwie zaufanego kompana wyruszają do południowej Azji. Mając przy sobie zaledwie jednego dolara na osobę dziennie oraz to, co udało im się zmieścić do plecaków, muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport. Podróż wiedzie przez cztery państwa Dalekiego Wschodu: Wietnam, Laos, Kambodżę oraz Tajlandię. Każde z odwiedzanych miejsc z jednej strony ciekawi i budzi zachwyt, z drugiej męczy intensywnością i przytłacza. Spośród ośmiu startujących w programie par do mety dotrze tylko jedna.

Azja Express prowadzi Agnieszka Woźniak-Starak