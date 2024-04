Agnieszka Woźniak-Starak ma bogate doświadczenie zawodowe, więc nic dziwnego, że po raz kolejny została prowadzącą. Gwiazdę TVN-u będzie można oglądać już w poniedziałek, 15 kwietnia. Jesteście ciekawi, gdzie trafiła Agnieszka?

Agnieszka Woźniak-Starak jest absolwentką wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium Formy Dziennikarskie w Akademii Telewizyjnej TVP. W latach 2003–2004 była związana z Radiową Jedynką, gdzie prowadziła poranną audycję "Obudź się". Od 2005 roku współpracowała z Telewizją Polską, gdzie m.in. prowadziła poranny program "Kawa czy herbata". Była też gospodynią "Pytania na Śniadanie" i "Bitwa na głosy". W 2013 rozpoczęła współpracę z komercyjną stacją TVN, gdzie prowadziła m.in.: "Na językach", "Stylowy Magazyn" oraz była prezenterką telewizji śniadaniowej "Dzień Dobry TVN". Starak prowadziła też z Kubą Wojewódzkim poranną audycję w radiu Eska Rock. Za swoją działalność zawodową w 2013 roku została nominowana do Telekamery jako osobowość telewizyjna. W 2016 roku Agnieszka Woźniak-Starak została gospodynią popularnego reality-show "Azja Express". Od marca 2020 r. prowadzi audycję "Life Balance" dla Newonce.radio, a od września do czerwca 2023 r. współprowadziła poranny program "Dzień dobry TVN" w parze z Ewą Drzyzgą.

To jednak nie koniec jej telewizyjnej kariery. W marcu 2024 -Starak zadebiutowała jako prowadząca "Mam Talent", gdzie widzowie ostro ją ocenili.

Jak widać Agnieszka Woźniak-Starak się nie poddała i po raz kolejny próbuje swoich sił jako prowadząca. Tym razem będziemy mogli ją oglądać - i przede wszystkim słuchać - w "Onet Radio". Nowa prowadząca zadebiutuje, 15 kwietnia, od godz. 7.55. Program Onetu prowadzą również: Odeta Moro, Dominika Długosz, Tomasz Sekielski, Bartosz Węglarczyk, Marcin Zawada, Łukasz Kadziewicz i Mikołaj Kunica.

Informację potwierdziła sama zainteresowana i dodała, że brakowało jej poranków.

Po pierwsze brakowało mi poranków, po drugie bardzo lubię Onet Rano, uważam, że to świetny format, po trzecie uwielbiam rozmawiać z ludźmi i na koniec, kocham jeździć samochodem. To wystarczyło, nie musiałam się zastanawiać

Woźniak-Starak nie ukrywa swojego entuzjazmu.

Dołączam do fantastycznego zespołu, co mnie bardzo cieszy. Zaczynałam w radiu, jestem w telewizji, a internet to medium, które łączy jedno i drugie, wyznacza nowe trendy, jest nowoczesne, dlatego trzeba tu być. Dla mnie to proste!

dodała.