Drugi odcinek The Voice of Poland za nami. Na scenie zaprezentowało się kilkunastu uzdolnionych artystów, ale srodzy trenerzy dali szansę tylko 10 z nim. Wśród nich m.in. finalistka X-Factor, Joanna Kwaśnik. Kto przeszedł do dalszych etapów rywalizacji?

Oto lista uczestników z drugiego odcinka show:

Justyna Steczkowska:

Michał Dudkiewicz

Lena Osińska

Edyta Górniak:

Paweł Barów

Joanna Kwaśnik

Sandra Rusin

Wojciech Schmach

Marek Piekarczyk:

Żaneta Łobudzka

Monika Polak

Tomson i Baron:

Jusytyna Janik

Damian Michalski

Macie swoich faworytów?