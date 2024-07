Antek Królikowski to ten szczęściarz, który z programu Agent najpierw odpadł, a potem powrócił w wielkim stylu. I o dziwo, okazuje się, że to Królikowski zawiązuje sojusze i gra tak, aby jak najdłużej przetrwać w programie. Czasem pozwala sobie też na śmiałe komentarze pod adresem niektórych uczestników, a z niektórymi, jak Tomasz Oświeciński czy Macademian Girl, trzyma sztamę. A jak jest po programie? Czy uczestnicy spotykają się, zapraszają na imprezy, oglądają razem odcinki? Antek Królikowski powiedział to tylko nam!

Antek Królikowski, z kim zaprzyjaźnił się w Agencie

Mamy konwersację na Facebooku, gdzie są wszyscy uczestnicy Agenta. Wymieniamy się tam różnymi opiniami po odcinku, pozdrowieniami. Ale nie tylko oglądamy tam odcinki Agenta. Na grupie przeżywaliśmy wszyscy występ Michała Szpaka w preselekcjach do Eurowizji, któremu bardzo żeśmy wszyscy kibicowali. Cieszymy się, że to on wygrał, bo był najlepszy - powiedział Party.pl Antek Królikowski.

Antek Królikowski już wcześniej zdradził nam, że na planie Agenta poznał przyjaciela Tomasza Oświecińskiego, z którym teraz najczęściej spotyka się w siłowni!

Ale też bardzo polubił Michała Szpaka.

A to też bardzo fajny chłopak, świetny artysta, cieszę się, że go poznałem, szkoda że już odpadł z Agenta. Wszyscy przeżyliśmy to bardzo, bo był taką kolorową fajną postacią. Teraz trzymamy kciuki za niego i mamy nadzieję, że w Szwecji da radę! - powiedział nam Antek Królikowski.

Antek Królikowski i Tomasz Oświeciński w programie Agent zostali przyjaciółmi.

Nie wszyscy uczestnicy programu Agent: Gwiazdy wcześniej się znali, teraz na pewno są znajomymi na Facebooku :).