Tomasz Oświeciński, gwiazdor "M jak Miłość" i programu "Agent", jest trenerem i wygląda na twardego mężczyznę, który niczego się nie boi. A jednak! Już w pierwszym odcinku "Agenta" pokazał, że panicznie boi się wysokości. Potem, z odcinka na odcinek, próbował swój lęk przełamać.

Reklama

Zapytaliśmy Tomasza Oświecińskiego o jego lęk wysokości i czy pierwsze zadanie z "Agenta" - skok na bungee był dla niego najtrudniejszy?

Myślałem, że to będzie najstraszniejsze zadanie. Miesiąc przed tym jak wiedziałem, że już jestem w Agencie budziłem się o 4 rano i myślałem - "nie skoczę"! Poszedłem nawet w jednym z hoteli warszawskich na 40 piętro, stanąłem przy szybie i byłem pewien, że nie skoczę. Ale nie mogłem zrobić tego swojej córce, która uważa, że jestem superbohaterem… - powiedział Party.pl Tomasz Oświeciński.

Co jeszcze zdradził nam twardziel z Agenta, posłuchajcie dalej w naszym wideo!

Dzisiaj - 29 marca Tomasz Oświeciński będzie gościem u Kuby Wojewódzkiego. Czy to oznacza, że tym razem to on odpadł z programu Agent i będzie opowiadał co przeżył w trakcie nagrywania show?

Zobacz także

Zobacz także: Jakie pytania padają w teście, kto jest agentem? Tomasz Oświeciński nam je zdradził! WIDEO

Tomasz Oświeciński w programie Agent z innymi gwiazdami, które wzięły udział w show.

Facebook