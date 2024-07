Ale wiadomość! Antoni Królikowski pochwalił się swoim szczęściem. Okazuje się, że partnerka aktora jest w ciąży i już wkrótce zakochani zostaną rodzicami. Para już od blisko dwóch lat tworzy szczęśliwy związek, a niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Antoni Królikowski przekazał radosną nowinę.

Partnerka Antoniego Królikowskiego jest w ciąży

Antoni Królikowski już od jakiegoś czasu nie ukrywa, że odnalazł swojego szczęście u boku prawniczki Izabeli. To właśnie z nią związał się po rozstaniu z żoną, Joanną Opozdą. Para początkowo ukrywała swoją relację, ale po kilku miesiącach zakochani zaczęli pokazywać się na oficjalnych imprezach, a w sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia. Teraz okazuje się, że aktor i jego ukochana już niedługo zostaną rodzicami! Radosną nowinę przekazał sam Antoni Królikowski, który już nie ukrywa swojego szczęścia.

Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - powiedział dla Super Expressu.

Dodał, że aktualnie wraz z partnerką Izabelą zamieszkali we Wrocławiu.

Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać. Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki. Jednak w mediach staram się skupić na działalności zawodowej, a obecnie dzieje się coraz więcej, ale o tym będę mógł powiedzieć już niebawem

Partnerka Antoniego Królikowskiego urodzi syna czy córkę? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi, ale jedno jest pewne, będzie to drugie dziecko aktora. Ponad dwa lata temu na świecie pojawił się jego syn, który jest owocem związku z Joanną Opozdą. Niestety, tuż po narodzinach dziecka okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Rodzice Vincenta do dziś żyją w konflikcie, a Joanna Opozda zarzuca Antoniemu Królikowskiemu, że nie interesuje się dzieckiem i nie płaci alimentów. Gwiazdor z kolei zarzuca byłej partnerce kłamstwo. Ostatnio Joanna Opozda zdradziła, od kiedy nie ma kontaktu z Antoni Królikowskim i uderzyła w alimenciarzy.

Antoniemu Królikowskiemu i jego partnerce serdecznie gratulujemy i już czekamy na narodziny maleństwa!

