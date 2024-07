Antek Królikowski ma czworo rodzeństwa. Jako najstarszy brat opiekuje się swoimi dwoma braćmi - Jankiem i Ksawerym oraz dwoma siostrami. Jest bardzo czułym i oddanym bratem, a rodzina Królikowskich od lat uważana jest za jedną z najbardziej zgranych w show-biznesie. Antek właśnie wrzucił zdjęcie ze swoją dziewczyną Katarzyna Sawczuk i siostrami. Co pod nim napisał?

Ale czy wiecie, jak teraz wyglądają młodsze siostry Antka? Jedna z nich, Julia, gra od urodzenia razem z mamą Małgorzatą Ostrowską-Królikowską w Klanie. Ma już 16 lat. Druga ma na imię Marcelina i ma lat 14. Zobaczcie sami, podobne do brata?

Zobacz: Mama i dziewczyna Antka Królikowskiego przyszły razem kibicować mu na meczu. Wyglądają jak rodzina. ZDJĘCIA

Antek Królikowski z siostrami i dziewczyną Katarzyną Sawczuk w samochodzie:

Zobacz także

#mojedziewczyny #love #siostry @sawczukkasia @authentic_julga @_dorsz_

A photo posted by Antek Królikowski (@antek.krolikowski) on Sep 20, 2015 at 12:32pm PDT