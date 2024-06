Ostatnio Sandra Kubicka króluje na językach opinii publicznej, a to dlatego, że jej życie wywróciło się do góry nogami. Została mamą, jednak pierwsze tygodnie wiązały się dla niej z ogromnym strachem. Teraz gdy jej synek w końcu jest w domu, ta coraz śmielej relacjonuje wspólne chwile. Pokazała też malucha w pełnej krasie!

Sandra Kubicka pokazała synka!

W połowie maja spełniło się największe marzenie Sandry Kubickiej i Alka Barona - zostali rodzicami! Doczekali się synka Leosia, który z miejsca skradł ich serca. Maluch niestety jednak przyszedł na świat jako wcześniak, przez co wymagał hospitalizacji, co z kolei bardzo odbiło się na zdrowiu psychicznym jego mamy. Na szczęście dumni rodzice najgorsze mają już za sobą, a 6 czerwca Sandra poinformowała, że wróciła z synkiem do domu!

Choć teraz przed nimi niełatwy czas, ponieważ muszą nauczyć się żyć w trójkę i wdrożyć w pełni w rolę rodziców, 29-latka jest w tym wszystkim naprawdę szczęśliwa. Opowiedziała nawet o pierwszej wspólnej nocy, podczas której jak przyznała, "Leoś dał jej popalić". Co więcej, chwilę potem pochwaliła się synkiem, pokazując go w pełnej krasie! No prawie..., bo tak jak zapowiadała, nie upublicznia jego wizerunku.

Instagram @sandrakubicka

Niemniej możemy przekonać się, że dokładnie tak, jak niedawno opisywała, chłopiec wydaje się całkiem duży, jak na wcześniaka i od razu widać, że po wysokim tacie ma długie nóżki. Przy okazji Sandra opowiedziała, jakie słowa usłyszała od jednej z położnych w szpitalu.

Jak wychodziliśmy ze szpitala, to jedna z położnych powiedziała do mnie: ''Pani Sandro, niech Pani ubiera go w te wszystkie piękne ubranka jak najczęściej, bo on z nich wyrośnie w mgnieniu oka''. No więc tak czynię

Co ciekawe, w kolejnej relacji Sandra zdradziła, że dopiero dziś, 7 czerwca, miała zgodnie z ustaleniami trafić do szpitala, by tam wyczekiwać już momentu cesarskiego cięcia. Tymczasem Leoś jest już na świecie od kilku tygodni, a od paru dni - z rodzicami w domu.

Cieszymy się, że Sandra i Alek w końcu mają przy sobie ukochanego synka.

Sandra Kubicka pokazała synka Instagram@sandrakubicka

Sandra Kubicka wróciła z synkiem do domu Instagram@sandrakubicka