Wersow pokazała nowe zdjęcie córki. Maja to prawdziwy słodziak! 

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają prawdziwe powody do świętowania. Okazuje się, że właśnie dziś ukochana córeczka pary skończyła dziesięć miesięcy. Dumna mama pokazała na Instagramie nowe zdjęcia dziewczynki i opublikowała wzruszający wpis. Sprawdźcie, co napisała Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała urocze zdjęcia Antosi Agnieszka i Wojtek już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Para poznała się na planie czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od samego początku było widać, że są sobą zauroczeni. Zakochani nie tylko wciąż są małżeństwem, ale jakiś czas temu po raz pierwszy zostali rodzicami. Mała Antosia urodziła się na początku 2022 roku i właśnie dziś skończyła dziesięć miesięcy! Z tej okazji Agnieszka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia córeczki. 10 miesięcy wybiło ❤️ Nasz wulkan energii jest naszą najcudowniejszą gwiazdką jaka mogła Nam spaść z nieba 🌟 Energii ma za trójkę dzieci, wszędzie jej pełno, a to dopiero początek 🥰 #love #10miesiecy #czaspłyniejakszalony #córka #naszamiłość- napisała dumna mama. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Agnieszka Łyczakowska (@agnieszka_lyczakowska) Pod najnowszymi zdjęciami małej Antosi pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. - Jakie rzęsy...