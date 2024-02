Joanna Opozda to mama Vincentego, który 22 lutego będzie obchodził 2. urodziny. Tatą chłopca jest aktor Antoni Królikowski, który w swoim życiu przed matką jego dziecka był w związku z Laurą Breszką, Joanną Jarmołowicz i Julią Wieniawą. Do grona aktorek, z którymi był Królikowski dołączyła również Opozda, która zagrała m.in. w filmie "Pech to nie grzech", 7 rzeczy, których nie wiedzie o facetach" i "Szczedryk".

Relacja Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy

W życiu Opozdy i Królikowskiego było wiele zawiłości, rozstań i powrotów. O związku pary zaczęto mówić w lipcu 2020 roku. Nie trwał jednak długo, bo zaledwie półtora roku. Dwa miesiące później okazało się, że zakochani postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. W lipcu 2021 roku media obiegła informacja, że Królikowski i Opozda spodziewają się dziecka. W lipcu tego samego roku pojawiła się kolejna informacja. Tym razem okazało się, że para się zaręczyła i planuje ślub. Na ślub nie trzeba było długo czekać. 7 sierpnia 2021 roku odbyła się ceremonia i narzeczeni oficjalnie stali się małżeństwem.

Tydzień później kolejna wiadomość trafiła na pierwsze strony gazet. Do mediów wpłynęła informacja, że świeżo upieczone małżeństwo spodziewa się dziecka. Joanna Opozda potwierdziła plotki o ciąży dopiero we wrześniu.

Tak, to prawda spodziewamy się dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej. Niestety, wbrew naszej woli i bez naszej wiedzy, została ona upubliczniona, a w ostatnich dniach stała się - wraz z wieloma insynuacjami dotyczącymi życia prywatnego – przedmiotem medialnej dyskusji - napisała Instagramie Joanna Opozda.

Para przywitała na świecie syna Vincentego dnia 22 lutego 22 roku. Jednak wspólne szczęście kolejny raz nie trwało długo. 29 grudnia na social mediach Opozdy pojawiło się oświadczenie, po którego przeczytaniu okazało się, że rodzice Vincentego się rozstali.

W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku - wyjawiła aktorka.

Królikowski w rozmowie z "Party" wyznał, że po zawarciu związku małżeńskiego, nie zamieszkał z żoną. Aktor wynajął mieszkanie naprzeciwko. Dodał, że decyzję podjęli wspólnie z małżonką.

Nie zgadzaliśmy się w wielu życiowych kwestiach, dlatego oboje zaakceptowaliśmy to, że będę mieszkał naprzeciwko. To było wygodne dla nas obojga - wyjawił Królikowski.

Aktualnie para jest w trakcie rozwodu, co oznacza, że w świetle prawa nadal są małżeństwem. Królikowski jednak znalazł już drugą połówkę i jest w związku z prawniczką Izabelą Banaś.

Joanna Opozda pokazała twarz dziecka

Joanna Opozda stara się dbać o prywatność syna. Pomimo to widać, że pragnie dzielić się swoim szczęściem z fanami, co możemy zaobserwować po licznie dodawanych relacjach na Instagramie. Tym razem aktorka wybrała się z Vincentem na salę zabaw. Z wyprawy postanowiła dodać krótkie nagranie, na którym widać twarz malucha. Co prawda widać ją z profilu, ale to zdecydowanie dużo jak na mamę chłopca. Zazwyczaj na zdjęciach w miejscu twarzy malucha widnieje serduszko, lub inna emotikonka.

Po filmiku widzimy, że zarówno mama jak i syn są bardzo szczęśliwi i uwielbiają razem spędzać wolny czas. Co Opozda udowodniła także kolejnego dnia, zamieszczając na Instagramie nagranie chłopca, na który gra na zabawkowych instrumentach muzycznych.

