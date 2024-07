Anna Wyszkoni zdecydowanie zasłużyla na wakacje! Od kilku miesięcy wokalistka niemal codziennie daje koncertuje, została ambasadorką akcji "Jem Drugie Śniadanie", a także przygotowuje się do ważnego jubileuszu. Zapytaliśmy Anię jak zamierza odpocząć po tak intensywnym zawodowo okresie.

Planuję krótki wyjazd żeby troszkę naładować się energią słoneczną i po prostu zaczerpnąć trochę siły do kolejnych działań. Wakacje last minute - na pewno w ciepłym miejscu, bez rodziny, tylko w towarzystwie mojego narzeczonego. Żebyśmy odpoczęli od wszystkich obowiązków. To jest mi bardzo potrzebne.