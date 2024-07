Już 22 października do księgarni trafi książka Anny Wendzikowskiej - "PytAnia o Hollywood", w której dziennikarka opowie o zaskakujących kulisach pracy i rozmów z największymi gwiazdami zza oceanu. Na promocji książki prezenterka pojawiła się wraz ze swoim ukochanym, Patrykiem Ignaczakiem. Przypomnijmy: Ciężarna Wendzikowska z partnerem promuje swoją książkę. Jest coraz okrąglejsza

Myli się ten kto myśli, że Wendzikowska ze względu na ciążę zamierzą rezygnować z pracy. Jest wręcz na odwrót. W rozmowie z "Fleszem" prezenterka wyznała, że ciągle podróżuje po świecie, remontuje niedawno zakupione mieszkanie, a także gra w "M jak miłość". Przygotowuje się również do roli mamy.

Wielu zastanawiało się także nad tym, czy Ania nie boi się latać samolotami w ciąży. Lekarze nie zachęcają do tego środku transportu, szczególnie w przypadku lotów dłuższych niż 3 godziny. Tymczasem Wendzikowska wyrusza w trasy, które trwają nawet ok. 10 godzin:

Już od dłuższego czasu myślałam o dziecku i chciałam je mieć. Okazuje się, że będą mamą szybciej, niż zakładałam. Na szczęście ciąża trwa 9 miesięcy i można sobie wszystko w głowie poukładać. Teraz myślę, jak zorganizować pracę i dom, żeby być zadowoloną. Na razie ciąża nie wywróciła mojego życia do góry nogami. Latam cały czas do Ameryki i Londynu na wywiadu. Lekarze powiedzieli mi, że mogę robić, bo mój organizm jest do tego przyzwyczajony. Ciągle kończę sprawy związane z książką, aż do porodu zamierzam grać w "M jak Miłość' - ciąża została wprowadzona do scenariusza. Wykańczam mieszkanie, które kupiłam w styczniu. Mimo że już się wprowadziłam, ciągle jest jeszcze dużo do zrobienia. - mówi Anna